İstanbul BAŞAKŞEHİR elektrik kesintisi! 18 Temmuz Başakşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Başakşehir elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Başakşehir elektrik kesintisi listesi şu şekildedir:

2025-07-18 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ŞEHİT MUSTAFA GENCEL sk bölgelerinde 18/07/2025 00:00:00 - 18/07/2025 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-18 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ULUBATLI HASAN sk bölgelerinde 18/07/2025 00:00:00 - 18/07/2025 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-18 00:00:00 - 08:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 18/07/2025 00:00:00 - 18/07/2025 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-18 00:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah BORDO, ENDER sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah 2801. sk bölgelerinde 18/07/2025 00:00:00 - 18/07/2025 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.