İstanbul BAKIRKÖY su kesintisi! 20-21 Mayıs İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BAKIRKÖY su kesintisi! 20-21 Mayıs İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bakırköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Mayıs İstanbul Bakırköy su kesintisi saatleri...

Bakırköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ATAKÖY 2-5-6.KISIM MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 20.05.2025 13:28:09

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.05.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul BAKIRKÖY su kesintisi! 20-21 Mayıs İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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