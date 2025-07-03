İstanbul BAKIRKÖY elektrik kesintisi! 3 Temmuz Bakırköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BAKIRKÖY elektrik kesintisi! 3 Temmuz Bakırköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Bakırköy elektrik kesintisi listesi! 3 Temmuz günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 11 Mart günü İstanbul Bakırköy ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bakırköy elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Bakırköy elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Bakırköy elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-07-03 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 75/2. sk / NURİPAŞA mah 58. BULVAR, 60/2., 61/1., 61/2., İSA YUSUF ALPTEKİN sk / YENİDOĞAN mah 237., 41/2., 48., 50., 50/3., ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 03/07/2025 09:00:00 - 03/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-03 14:00:00 - 17:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 42/4., 58/3., 58/5. sk / NURİPAŞA mah 228., 233., 58. BULVAR, 58/7., 59., 60., 60/2., 60/3., 61., 61/2., 62/2., 63., 64/2., MERV, SEBAHATTİN ZEREN, İSA YUSUF ALPTEKİN sk / YENİDOĞAN mah 237., 238., 242., 42/4., 42/5., 46/2., 46/3., 48., 50., 50/1., 50/2., 50/4., 50/5., 50/6., 50/8., 50/9., 58. BULVAR, 58/1., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 03/07/2025 14:00:00 - 03/07/2025 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul BAKIRKÖY elektrik kesintisi! 3 Temmuz Bakırköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

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