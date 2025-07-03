İstanbul BAKIRKÖY elektrik kesintisi! 3 Temmuz Bakırköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Bakırköy elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-07-03 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 75/2. sk / NURİPAŞA mah 58. BULVAR, 60/2., 61/1., 61/2., İSA YUSUF ALPTEKİN sk / YENİDOĞAN mah 237., 41/2., 48., 50., 50/3., ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 03/07/2025 09:00:00 - 03/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-03 14:00:00 - 17:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 42/4., 58/3., 58/5. sk / NURİPAŞA mah 228., 233., 58. BULVAR, 58/7., 59., 60., 60/2., 60/3., 61., 61/2., 62/2., 63., 64/2., MERV, SEBAHATTİN ZEREN, İSA YUSUF ALPTEKİN sk / YENİDOĞAN mah 237., 238., 242., 42/4., 42/5., 46/2., 46/3., 48., 50., 50/1., 50/2., 50/4., 50/5., 50/6., 50/8., 50/9., 58. BULVAR, 58/1., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 03/07/2025 14:00:00 - 03/07/2025 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.