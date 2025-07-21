İstanbul BAĞCILAR elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BAĞCILAR elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Bağcılar elektrik kesintisi listesi! 21 Temmuz günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 21 Temmuz günü İstanbul Bağcılar ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bağcılar elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Bağcılar elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Bağcılar elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KAZIM KARABEKİR MAH

Arıza Açıklaması: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 21.07.2025 17:50:22

Tahmini Bitiş Tarihi: 21.07.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul BAĞCILAR elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

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