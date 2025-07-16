İstanbul BAĞCILAR elektrik kesintisi! 16 Temmuz Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Bağcılar elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-07-16 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2347., 2374., 2377., 2378., BOSNA, İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., SOĞUKSU, İNÖNÜ sk bölgelerinde 16/07/2025 00:00:00 - 16/07/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-16 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2352., 2355., 2356., 2358., 2360., 2361., 2362., 2364., 2366., 2370., 2372., 2375., MASLAK sk bölgelerinde 16/07/2025 00:00:00 - 16/07/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-16 00:00:00 - 06:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2271., 2295., 2341., 2343., 2346., 2347., 2348., 2350., 2360., 2361., 2363., 2364., 2365., 2366., 2367., 2368., 2369., 2370., 2371., 2372., 2373., 2375., 2382., 2383., 2384., BOSNA, KARANFİL sk / MAHMUTBEY mah 2466. sk bölgelerinde 16/07/2025 00:00:00 - 16/07/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-16 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 171. sk bölgelerinde 16/07/2025 09:00:00 - 16/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-16 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1173., 1174., 1182., 1183., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1193., 1194., 1201., 1214., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., 1232., ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 16/07/2025 09:00:00 - 16/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-16 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169. sk bölgelerinde 16/07/2025 09:00:00 - 16/07/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.