Kuralları hiç sayarak ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı
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Kuralları hiç sayarak ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı

İstanbul Bağcılar'da aralarında genç şarkıcı Yusuf Gültekin'in de olduğu 10 kişilik grup, koronavirüs salgınına rağmen parti yaparak sosyal medya hesaplarından paylaştı. Emniyete götürülen şahıslara Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet suçundan para cezası kesilerek adli işlem yapıldı.

Kuralları hiç sayarak ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı
28.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:09

İstanbul Bağcılar'da bir evde sosyal medya üzerinden organize olarak evde toplandıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 10 kişiye toplam 31 bin 800 lira para cezası kesildi. Kuralları ihlal edenlerin arasında 36 yaşındaki şarkıcı Yusuf Gültekin ve sosyal medya fenomeni Berkay Demirci de yer aldı.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ HİÇE SAYIP PARTİ YAPTILAR

Bağcılar Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesindeki bir site içerisindeki dairede parti yapıldığı ve çevreyi rahatsız ettikleri ihbarı üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Dün gece saatlerinde eve yapılan operasyonda Hüsna E. (26), Merve B. (25), Ender A. (31), Önder A. (31), Mustafa Ş. (28), Fatih A. (37), Halil İbrahim B. (33) ve Çağatay Ç. (25) isimli kişilerin evde oldukları ve koronavirüs tedbirlerine uymadıkları belirlendi. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde evdeki kişilerin sosyal medya üzerinden organize olarak toplandıklarını ve canlı yayın yaptıklarını tespit etti. Evde bulunan 10 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

Kuralları hiç sayarak ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Öte yandan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam eden 10 kişi "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundan da bugün adliyeye sevk edilecek.

Kuralları hiç sayarak ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı

Kaynak: DHA

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