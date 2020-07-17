İstanbul Ayvansaray Üniversitesi yeni kampüs açtı
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi yeni kampüs açtı

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Balat ve Yenibosna kampüslerinin yanı sıra Kazlıçeşme'de kökleri yüz yıl öncesine dayanan alanda yeni kampüsü açtığını duyurdu.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi yeni kampüs açtı
17.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:25

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Balat ve Yenibosna kampüslerinin yanı sıra Kazlıçeşme'de kökleri yüz yıl öncesine dayanan alanda yeni kampüsü açtığını duyurdu. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, "Yeni kampüsün, sanat, kültür, sosyal sorumluluk ve spor faaliyetleri açısından geniş imkanlar sağlaması hedefleniyor" dedi.

Yeni öğretim yılı itibari ile Balat ve Yenibosna Kampüslerinin yanı sıra Kazlıçeşme'de bambaşka bir kampüsü hizmete geçireceğini duyuran İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, şehrin tam merkezinde yer alan, kampüsün, öğrencilere iyi bir eğitim ve kampüs atmosferi sunmayı vaat ediyor. Üniversiteden yapılan açıklamada, "2020 itibari ile Doğa Sigorta'nın da destek ve yatırımları ile hızlı ve köklü değişimlerin gerçekleştiği üniversitenin yeni kampüsü Balat kampüsü ile bütünlük içinde tarihi doku ile aynı anda yeşili buluşturuyor" denildi.

TARİHİ KÖKLERE SAHİP

Kökleri 100 yıllara dayanan bu mekanda, öğrencilerin ihtiyacı her türlü donatının bulunduğu çağdaş bir kampüs hazırladıklarını dile getiren Nihat Kırmızı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin vakıf üniversiteleri arasında en üst sıralarda yer alması için hem Ayvansaray Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı olarak hem de Kırmızı Ailesi ve Doğa Sigorta, Doğa Hospital, Mesleğim Eğitim Kurumları gibi sektöründe güçlü şirketleri desteğiyle tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti. Nihat Kırmızı, sanat, kültür, sosyal sorumluluk ve spor faaliyetleri açısından geniş imkanlar sağlanacak Kazlıçeşme kampüsünün keyifli bir üniversite iklimi yaratmak üzere fevkalade uygun bir mekan olduğunu, hedefledikleri uluslararası vizyon ve konum için akademik kadro kadar kampüslerinin de en mükemmeli olması bilinciyle hareket ettiklerini aktardı.

"EĞİTİM KADAR SOSYALLEŞMEYE DE ÖNEM VERİLDİ"

Eğitimin amaçlarından birinin de kültürel etkileşim olduğunu belirten Kırmızı, hem Türk hem de yurtdışından öğrencileri aracılığıyla, yabancı ülkeler ile bilgi ve tecrübe aktarımı içinde bulunmayı istediklerini aktardı. Öğrencilerinin meraklı, araştırmacı ve bilgiye heyecan duyan gençler olması için her türlü imkan ve koşulu sağlayacakları yeni kampüsleri ile beraber Balat ve Yenibosna kampüslerinde de, üniversitenin hedeflerine uygun tüm geliştirme ve yenilikleri düzenlediklerini ekledi. Yeni açılan çok sayıda bölümün de öğrencilerde merak uyandırdığını, ilgiden memnun olduklarını belirtti. Eğitim kadar sosyalleşmeye de verdikleri önemle, kampüs ortamlarının öğrenci kulüplerinin en aktif şekilde faaliyette olmalarını sağlayacak şekilde planlandığını ekledi.

KAZLIÇEŞME KAMPÜSÜ HAKKINDA

20 bin metrekare üzerinde açık alanı ile toplam 50 bin metrekareyi geçen alana sahip yeni kampüsün İstanbul'un her yerinden her türlü ulaşıma sahip olduğu açıklandı. Üniversite kampüs hakkında şu bilgileri verdi; "Marmaray Kazlıçeşme Durağında konumlanan kampüs, şehrin merkezinde yer alıyor. Yeşil alanlar, otopark, spor salonları ve sahaları, tarihi ve zengin bir kütüphane ve kültür sanat alanları yanı sıra kafeterya ve sosyal alanları ile öğrencilerin keyifle vakit geçirecekleri kampüs, boş vakitlerini dışarıda geçirmek isteyen öğrenciler için de her yere geniş bir ulaşım ağı sunarken, sinema, tiyatro, alışveriş ve iş merkezlerine de yakınlıkta üniversite bölgesinde konumlanıyor. İstanbul'a yakın diğer şehirlerden bile çok hızlı ulaşılabilen kampüs, Bursa'dan sadece 50 dakikalık yolculuk gerektiriyor. Yeni kampüs ile 75 bin metrekareyi aşan bir toplam alana kavuşan üniversite ferah ve sağlıklı koşullar sunuyor."

Mütevelli Heyet Başkanı olduğu gün itibariyle İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin Türkiye'yi dünyada temsil edecek, bilim insanları, iş insanları, sporcular, sanatçılar yetiştirmesi için maddi manevi tüm koşulları sağlamayı hedeflediklerini aktaran Nihat Kırmızı, tüm grup şirketlerinin de burada yetişecek gençlere staj ve ardından istihdam konusunda destek vereceğini, söz konusunun eğitim, ülkenin geleceği olduğunu önemle belirtti, dost şirketlerin de gösterdiği ilgi ve destekten memnuniyetlerini ifade etti.


Kaynak: DHA

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