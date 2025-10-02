Haberler

İstanbul AVCILAR su kesintisi! 2-3 Ekim İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul AVCILAR su kesintisi! 2-3 Ekim İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Avcılar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Ekim İstanbul Avcılar su kesintisi saatleri...

Avcılar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

AVCILAR SU KESİNTİSİ

İSKİ Avcılar su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: FİRUZKÖY MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 02.10.2025 13:04:29

Tahmini Bitiş Tarihi: 2.10.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul AVCILAR su kesintisi! 2-3 Ekim İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
