İstanbul AVCILAR su kesintisi! 1 Ekim İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 1 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Avcılar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 1 Ekim İstanbul Avcılar su kesintisi saatleri...
AVCILAR SU KESİNTİSİ
İSKİ Avcılar su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: DENİZKÖŞKLER MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 01.10.2025 09:52:04
Tahmini Bitiş Tarihi: 1.10.2025 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185