İSTANBUL-AVCILAR'DA SOYGUN GİRİŞİMİNDE KASİYERLERİN YAŞADIĞI KORKU KAMERADA - Haberler
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İSTANBUL-AVCILAR'DA SOYGUN GİRİŞİMİNDE KASİYERLERİN YAŞADIĞI KORKU KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da bir markete gelen iki soyguncu kasayı soymaya çalıştı.

İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da bir markete gelen iki soyguncu kasayı soymaya çalıştı. Soygun girişimi sırasında kadın kasiyer ve diğer görevlilerin korku dolu anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir markete gelen yüzlerinde cerrahi maske, başları kapüşonla kapalı iki kişi bir süre içeride müşteri gibi dolaşmaya başladı. Market görevlilerinin şüphelendiği ve uzaktan izlemeye başladığı kişiler daha sonra kasaya yönelerek, kadın kasiyerden bütün paraları vermesini istedi. Bağırma sesleri üzerine iki görevli arkadaşlarına yardım etmek istedi ancak, tehdit nedeniyle yerlerinden kımıldayamadı. Bir kadın görevli cep telefonu ile polisi aramaya çalıştı. İki soyguncu paraları çalamadan, korkup kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine sevk edilen polis güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İSTANBUL-AVCILAR'DA SOYGUN GİRİŞİMİNDE KASİYERLERİN YAŞADIĞI KORKU KAMERADA

İSTANBUL-AVCILAR'DA SOYGUN GİRİŞİMİNDE KASİYERLERİN YAŞADIĞI KORKU KAMERADA

İSTANBUL-AVCILAR'DA SOYGUN GİRİŞİMİNDE KASİYERLERİN YAŞADIĞI KORKU KAMERADA

İSTANBUL-AVCILAR'DA SOYGUN GİRİŞİMİNDE KASİYERLERİN YAŞADIĞI KORKU KAMERADA

İSTANBUL-AVCILAR'DA SOYGUN GİRİŞİMİNDE KASİYERLERİN YAŞADIĞI KORKU KAMERADA

İSTANBUL-AVCILAR'DA SOYGUN GİRİŞİMİNDE KASİYERLERİN YAŞADIĞI KORKU KAMERADA

İSTANBUL-AVCILAR'DA SOYGUN GİRİŞİMİNDE KASİYERLERİN YAŞADIĞI KORKU KAMERADA

İSTANBUL-AVCILAR'DA SOYGUN GİRİŞİMİNDE KASİYERLERİN YAŞADIĞI KORKU KAMERADA

İSTANBUL-AVCILAR'DA SOYGUN GİRİŞİMİNDE KASİYERLERİN YAŞADIĞI KORKU KAMERADA

İSTANBUL-AVCILAR'DA SOYGUN GİRİŞİMİNDE KASİYERLERİN YAŞADIĞI KORKU KAMERADA

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