Ataşehir'de kontrolden çıkan midibüs devrildi, sürücü gözyaşı döktü

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL(DHA-ATAŞEHİR D-100 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan servis midibüsü önce 2 otomobile daha sonrada bariyerlere çarparak devrildi. Kazada midibüsteki 2 yolcu ve bir otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza yapan midibüs sürücüsü gözyaşı döktü.

Kaza saat 08.45 sıralarında D-100 karayolu Harem istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Bayrak kullandığı 34 CEF 033 plakalı servis midibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçerisinde yolcularında bulunduğu midibüs önce 2 otomobile ardındanda bariyerlere çarparak devrildi. Kazada servis midibüsün çarptığı otomobillerden biri yoldan çıkarak inşaat alanına girdi. Kazayı gören çevredekiler durumu itfaiye, ambulans ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada servis midibüsündeki 2 yolcu ile kazaya karışan otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

MİDİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZYAŞI DÖKTÜ

3 kişinin yaralanmasına neden olan servis midibüsü sürücüsü bir süre gözyaşı döktü. Telefonda konuştuğu sırada Bayrak, "Kaza nasıl olduğu bilmiyorum, konuşacak durumda değilimö dedi. Kaza yapan servis de bulunan yolcu "Midibüsün fren tutmadı herhalde, frene bastı duramadı. Sağ sol yapmaya başladı sonra bariyerlere çarptıktan sonra yan yattıö diye konuştu. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Engin Öz öBana vurduktan sonra bariyerleri çarpıp yan yattı. İçi doluydu, yolcuları camı kırarak dışarı çıkardılar "dedi. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Harem istikametine trafik yoğunluğu yaşandı. Ekiplerin çalışmasının ardından kaza yapan araçlar kaldırılarak trafik normale döndü.