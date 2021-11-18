İSTANBUL-ARA TATİLDEKİ ÇOCUKLAR MASAL MÜZESİ'NDE BULUŞTU

Kartal Belediyesi tarafından çocukların bir haftalık ara tatilinde eğlenceli zaman geçirmesi amacıyla hazırlanan Çocuk Şenliği başladı. Masal Müzesi'nde gerçekleştirilen şenliğe, aile ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Çocukların bir haftalık ara tatilinde eğlenceli ve mutlu vakit geçirmesi için Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nce etkinlikler gerçekleştiriliyor. Kartal Yakacık'ta bulunan Masal Müzesi'nde, 16-21 Kasım'da düzenlenip 10.00 ve 17.00'ye kadar sürecek olan Çocuk Şenliği etkinliğinde çocuklar önce uzman spor eğitmeni ile spor aktivitesi yapıyor. Saat 10.00'da başlayan bu aktivitede çocukların, farklı şarkılarla hem eğlendiği hem de spor yaptığı belirtildi.

Saat 11.00'de başlayan akıl oyunları etkinliğinde ise başta satranç olmak üzere pek çok zeka ve akıl oyunu da oynuyorlar. Saat 12.00'de ise bahçedeki etkinlikler başlıyor. Şenliğe gelen çocuklar bir yandan patlamış mısır alırken bir yandan da pamuk şeker ikramından faydalanıyor. Masal Müzesi'nin bahçesinde; çocuklar için kurulan farklı etkinlikler içinde karikatür, balon kıvırma, yüz boyama, pop corn, pamuk şeker uzay çadırı, şişme oyun parkı, unutulmaya yüz tutmuş oyunlar, sihirbaz, palyaço, masal anlatımı gibi faklı atölyeler bulunuyor.

'BURASI BANA ÇOK İYİ GELDİ'

Babasıyla Masal Müzesine geldiğini belirten 10 yaşındaki Özüm Şelale Savaşlı, tatilinde müzeye geldikleri için çok mutlu olduğunu belirterek ' Burada çok güzel şeyler var. Mısır ve pamuk şeker yedik. Ayrıca birçok farklı oyun var. Ben satranç, deve cüce ve bardak yarışı oynadım. Burası bana çok iyi geldi' şeklinde konuştu.

'KİTAPLARIN DİYARINI GÖRDÜM'

Masal Müzesi'ni gezdiğini belirten 9 yaşındaki Giray Ağaca ise 'Kitaplarının diyarının bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Ayrıca müzenin bahçesinde de güzel çadırlar, oyunlar, resimler var. Tatilde böyle bir şey yapmaları çok güzel oldu. Bence herkes evde sıkılmak yerine buraya gelsin.

'KARİKATÜRÜMÜ ÇOK BEĞENDİM'

Etkinliğe annesiyle katılan 9 yaşındaki Yağmur Kaya karikatür bölümünde kendi karikatürünü çizdirdi. Bunu çok beğendiğini belirten Kaya, 'Karikatürüm çok güzel oldu. Ayrıca burada çeşitli oyunlar oynadık, palyaçolarla güzel vakit geçirdik ve şarkılarla dans ettik' diye konuştu.

Yağmur'un annesi, 32 yaşındaki Duygu Kaya da 'Etkinliği sosyal medyadan öğrendim. Ama bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Çok güzel ve keyifliydi. Zaten son hafta kızımın sınavları vardı. Çok yoğun geçmişti. Burada stresini atmış oldu' dedi.