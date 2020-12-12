"Covıd-19 Aşılama Merkezleri oluşturulmalı"
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"Covıd-19 Aşılama Merkezleri oluşturulmalı"

12.12.2020 20:00 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:21

Aile Sağlığı Merkezleri'nde Covid-19 aşılaması için 50 milyon doz aşının gelmesiyle birlikte ciddi yoğunluk oluşacağını belirten İstanbul Aile Sağlığı Ebe ve Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Çelik, "Acilen Covid-19 Aşılama Merkezleri oluşturulmalıdır.

Aile Sağlığı Merkezleri'nde Covid-19 aşılaması için 50 milyon doz aşının gelmesiyle birlikte ciddi yoğunluk oluşacağını belirten İstanbul Aile Sağlığı Ebe ve Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Çelik, "Acilen Covid-19 Aşılama Merkezleri oluşturulmalıdır. Bu şekilde vatandaşların hem aşıya erişimi kolaylaşacak hem de Aile Sağlığı Merkezleri'nde işleyişimiz minimal düzeyde aksayacaktır" dedi.

Pandemi sürecinin başından beri toplum sağlığı için salgına karşı zorlu mücadele veren Aile Sağlığı Merkezleri'nde çalışan ebe ve hemşireler, üstün bir çabayla görevini yerine getirmeye devam ediyor.

Covid-19 aşılaması için 50 milyon doz aşının gelmesiyle birlikte Aile Sağlığı Merkezlerinde ciddi yığılmalar olacağını söyleyen Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli ebe ve hemşireler, bu durumun vatandaşlar ve çalışanlar açısından risk oluşturduğunu ve acilen 'Covid-19 Aşılama Merkezleri'nin oluşturulması gerektiğini belirtiyor.

"PANDEMİ SÜRECİNDE YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ DE FAZLASIYLA ARTTI"

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Aile Sağlığı Ebe ve Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Çelik, "Aile Sağlığı Merkezleri'nde tüm koruyucu sağlık hizmetleri olduğu gibi aşılama da biz ebe ve hemşireler tarafından yapılmaktadır. Oldukça ağır bir iş yükü altında ezilirken pandemi süreci özelinde yükümlülüklerimiz de fazlasıyla arttı. Hızlı bir biçimde risk grubu kişilerin grip ve zatürre aşılamalarını yapıyoruz. Yine okulların açılmaması nedeniyle çocukluk çağı aşılarının devamı olan okul aşılamaları da Aile Sağlığı Merkezi ebe ve hemşireleri tarafından yapılmaya başlanmıştır" dedi.

"COVİD-19 AŞILAMA MERKEZLERİ OLUŞTURULMALIDIR"

Çelik, "Önümüzdeki süreçte Covıd-19 aşılamalarını da hesaba katarsak Aile Sağlığı Merkezleri'nde oluşacak yığılmalardan ve işleyişin aksamasından dolayı ciddi endişelerimiz var. Sadece Covıd-19 aşılaması için 50 milyon doz aşılamadan bahsediyoruz. Bu durumun merkezlerimizde ciddi yığılmalara neden olacağı açıkça ortadadır. Hem kuruma başvuran vatandaşlar hem de çalışanlar ciddi risk altındadır. Bu işlemin tek bir merkezden yapılması her açıdan risklidir. Acilen Covid-19 aşılama merkezleri oluşturulmalıdır. Bu şekilde vatandaşların hem aşıya erişimi kolaylaşacak hem de Aile Sağlığı Merkezleri'nde işleyişimiz minimal düzeyde aksayacaktır" diye konuştu.

(İHA)

'Covıd-19 Aşılama Merkezleri oluşturulmalı'
'Covıd-19 Aşılama Merkezleri oluşturulmalı'
'Covıd-19 Aşılama Merkezleri oluşturulmalı'
'Covıd-19 Aşılama Merkezleri oluşturulmalı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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