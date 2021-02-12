İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağacak mı? İstanbul hava durumu detayları!

İstanbul'da kar yağışının olup olmayacağı ve kar yağışının ne zaman olacağı merak ediliyor. Vatandaşlar meteorolojiyi takip ederken hafta içi ve hafta sonu kar yağışı durumunu merak ediyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağacak mı?

İstanbullular kar yağışının ne zaman olacağı hakkında detaylı araştırmalar yapıyor. Kar yağışı haberleri ile beklenti oluşurken vatandaşlar kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, İstanbul hava durumu detayları!

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre cuma günü başlayacak ve Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alacak soğuk hava dalgasındaki kar yağışının günlerce kalma ihtimali oldukça yüksek. Doğu Avrupa üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz'den gelen siklonla Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışının 1987, 2002 ve 2004'teki kar yağışları gibi etkili olması bekleniyor. 1987 yılının mart ayında İstanbul'da kar yağışı etkili olmuş ve bazı noktalarda kar kalınlıkları 1 metreyi aşmıştı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İstanbul'da 1987'de 4-14 Mart tarihleri arasındaki günlük ortalama hava sıcaklığı sıfırın altında 2,2 derece olarak kaydedilmişti. 22-24 Ocak 2004'te ise etkili olan kar yağışı İstanbul'da hayatı durdurma noktasına getirmişti. TEM otoyolunda ve özellikle Hadımköy'de yüzlerce insan mahsur kalmıştı. Ardından gelen don nedeniyle yüzbinlerce insan evlerine ulaşamamış, yollarda, iş yerlerinde sabahlamıştı.

KAR YAĞACAK MI?

Newcastle Üniversitesi Araştırmacısı ve Atmosfer Bilimci Dr. Abdullah Kahraman, "Türkiye'de beklenen kar yağışının 1987, 2002 ve 2004'te görülen yoğun kar yağışlarına benzer olma durumu söz konusu. Buna göre Marmara Denizi'nin güneyi ve doğusunda, Karadeniz'de, Kuzey Ege çevrelerinde günlerce sürecek hayli fazla kar yağışı bekleniyor" dedi.

Türkiye'de cuma gününden itibaren başlaması beklenen kar yağışının, 1987, 2002 ve 2004'deki yağışlar gibi etkili olması öngörülüyor. Dünyada son yılların en büyük sorunları arasında küresel ısınma ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye de küresel ısınmanın sonuçlarından etkilenen ülkeler arasında.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu kış mevsiminde kar yağışları geçmiş senelere göre oldukça düşük. Önceki yılların bu zamanlarında kar kalınlığı 3 metrelere ulaşabilirken bu yıl kar kalınlığı ortalama insan boyunu aşamadı.