İstanbul'a 2021 yılında 9 milyon 25 bin turist geldi

ARALIK, IĞDIR (AA) - İstanbul, geçen yıl 9 milyon 25 bin 4, aralık ayında ise 1 milyon 44 bin 693 yabancı turisti ağırladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısı 2021'de 9 milyon 25 bin 4 oldu. 2020'de 5 milyon 1981 kişinin ziyaret ettiği kentin turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 arttı.

Geçen yıl İstanbul Havalimanı'ndan 6 milyon 245 bin 189, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2 milyon 728 bin 505, Atatürk Havalimanı'ndan ise 14 bin 210 turist giriş yaptı.

2021'de kente deniz yoluyla Tuzla Limanı'ndan 16 bin 146, Zeytinburnu Limanı'ndan 12 bin 357, Ambarlı Limanı'ndan 2 bin, Haydarpaşa Limanı'ndan 2 bin 281, Marmara Limanı'ndan 400, Pendik Limanı'ndan 624, Sarayburnu Limanı'ndan 14, Karaköy Limanı'ndan 3 bin 278 yabancı ziyaretçi geldi.

İstanbul'a en çok Almanlar geldi

Geçen yıl kenti, 832 bin 915 kişi ile en çok Almanya'dan gelen turistler ziyaret etti.

Bu ülkeyi, 769 bin 127 turistle İran, 747 bin 285 turistle Rusya, 379 bin 572 kişiyle Fransa, 340 bin 323 kişiyle Irak, 335 bin 620 misafirle Ukrayna, 324 bin 32 misafirle Amerika, 259 bin 774 turistle Hollanda, 232 bin 859 turistle Özbekistan ve 229 bin 876 turistle İngiltere takip etti.

Aynı dönemde Solomon Adaları, Kuzey Kore ve Mikronezya Federe Devletleri'nden birer kişi İstanbul'u ziyaret etti.

Aralıkta 1 milyon 44 bin 693 turisti ağırladı

İstanbul'a, Aralık 2021'de ise 1 milyon 44 bin 693 yabancı turist geldi.

Aralık ayında 1 milyon 41 bin 893 kişi hava yoluyla gelirken, deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı 2 bin 800 oldu.

Kente aralıkta hava yoluyla gelen turistlerin yüzde 66,85'i İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 32,99'u İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı. İstanbul Havalimanı'ndan 696 bin 555, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 343 bin 739, Atatürk Havalimanı'ndan ise 1599 turist giriş yaptı.

Aynı ayda kente deniz yoluyla Tuzla Limanı'ndan 1377, Zeytinburnu Limanı'ndan 1015, Ambarlı Limanı'ndan 169, Haydarpaşa Limanı'ndan 155, Marmara Limanı'ndan 1, Pendik Limanı'ndan 83 yabancı ziyaretçi geldi.

Aralıkta İranlılar ilk sırada

İstanbul'a gelen yabancılar arasında aralık ayında İranlılar, 93 bin 753 turistle ilk sırada yer aldı.

İranlıları, 92 bin 716 turistle Almanlar, 90 bin 876 turistle Ruslar, 39 bin 858 turistle Fransızlar, 36 bin 881 kişiyle İngilizler, 33 bin 773 kişiyle Amerikalılar, 32 bin 603 kişiyle Hollandalılar, 26 bin 167 misafirle Ukraynalılar, 26 bin 53 misafirle Iraklılar ve 23 bin 647 turistle İsrailliler takip etti.

Bu rakamlara göre kente gelen toplam ziyaretçi sayısının yüzde 8,97'sini İranlılar, yüzde 8,87'sini Almanlar, yüzde 8,72'sini Ruslar oluşturdu.

Aralıkta İstanbul'a 192 ülkeden turist geldi.

Söz konusu dönemde Doğu Timor, Saint Vincent ve Grenadinler ile Laos'tan birer kişi şehri ziyaret etti.

İstanbul'a 2021 yılında gelen turist sayısının aylara göre dağılımı şöyle: