İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ DUALARLA ANILDI
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İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ DUALARLA ANILDI

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler, kabirleri başında dualarla anıldı.

15.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:52

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler, kabirleri başında dualarla anıldı. Darbe girişimine karşı kahramanlık destanı yazılan günün dördüncü yıl dönümünde mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği mezarlığı ve Habibler Yayla Mezarlığında dualarla anıldı. Anma programına, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ve 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, Esenler Belediye Başkan Yardımcı Ömer Çekinkaya, Esenler Kaymakamı Halil Karataş, ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'ACIMIZI İLK GÜNKÜ GİBİ YAŞIYORUM'

15 yaşında şehit olan Halil İbrahim Yıldırım'ın babası Bahattin Yıldırım, 'Gece birlikte çıkmıştık. Cumhurbaşkanımız 'dışarı sokağa çıkın' dedi. Bizde oğlumla beraber çıktık. Halil İbrahim sokağa çıkmak için benden önce ayağa kalktı. Halil İbrahim'in dört kardeşi daha var. Bu vatan için onlarda yetişiyor. Halil İbrahim daha 15 yaşını doldurmamıştı. Okuyordu. Acımızı ilk günkü gibi yaşıyorum. Kelimeler boğazımda düğüm düğüm oluyor. Allah bu hainlere bir daha fırsat vermesin. Dün bir operasyona isim verildi. Allah askerimizin de polisimizin de tırnağını taşa değdirmesin. Tüm kalbimizle onların yanındayız' dedi.

'ŞEHİTLERİMİZE MİNNET BORÇLUYUZ'

Esenler Belediye Başkan Yardımcı Ömer Çekinkaya ise şunları söyledi; 'Burası hüzünlü bir ortam ama şehitlerimiz canlarını feda ettikleri için biz bu ülkede rahatça yaşıyoruz. Biz şehitlerimize minnet borçluyuz. Bu ülkede rahat yaşıyorsak onların sayesinde yaşıyoruz'

Esenler Kaymakamı Halil Karataş, 'Bundan dört sene önce 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlerin yapmış olduğu darbe girişimini halkımız püskürttü. Cenabı Allah bir daha asla o günler bu millete göstermesin' diye konuştu. AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, '15 Temmuz'un yıl dönümünde çok hüzünlüyüz. 15 Temmuz'daki şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Bizler de 15 Temmuz vesilesi ile ne bu şehitlerimizi ne de 15 Temmuz'u unutacağız. Şehit yakınlarımıza başsağlığı diliyorum. Onların acısı çok büyük, Allah onlara sabırlar versin. Ülkemiz inşallah çok güzel yarınlara hep birlikte yürüyecek' dedi.

İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ DUALARLA ANILDI

Kaynak: DHA

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