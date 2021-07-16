İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram öncesi yoğunluğu
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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram öncesi yoğunluğu

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram öncesi yoğunluğu
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Esenler'deki otogarın yolunu tuttu.

Talebin artmasıyla yoğunluk yaşanan otogarda çoğu otobüs firması ek seferler düzenliyor. Otogarın giriş ve çıkışlarında da yoğunluk nedeniyle trafik yaşanıyor.

Bazı yolcuların, otobüslerini kaçırmamak için otogarın girişinde inerek yaya olarak devam ettiği görüldü.

Normal ve ek seferlerin kapasitesi doldu

AA muhabirine konuşan bir otobüs firması yetkilisi Baran Çınar, bayramdan dolayı ek seferlerin arttırıldığını anlatarak, normal ve ek seferlerin kapasitesinin dolduğunu söyledi.

Otogarda büyük bir yoğunluğun olduğunu belirten Çınar, bazı yolcuların da bilet bulamadığını dile getirdi.

Geçen yıl pandemi nedeniyle kimsenin memleketine gidemediğini aktaran Çınar, "Ama bu sene herkes memleketine gitmek istediği için büyük bir yoğunluk oluştu. Bilet fiyatları pek yüksek değil, 200-250 lira civarında. Havayolu gibi değil. Elimizden geldiğince yolcuları mağdur etmemeye çalışıyoruz. Ek seferlerdeki fiyat yüksekliğinin nedeni aracın oradan (gittiği yerden) boş gelmesidir" dedi.

Memleketi Van'a gitmek için otogara gelen Ferman Akyol ise bayramdan önce 200 lira olan biletin şu anda 370 liraya yükseldiğini belirterek, "Van'a gideceğiz. Normalde daha önce bilet 200 liraydı. Bu bayramdan dolayı 300 lira yaptılar. Ona da sesimizi çıkarmadık. Şimdi diyorlar ki ek otobüs var, 370 lira" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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