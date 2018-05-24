İstanbul'da 120 Lira İçin 1 Kişiyi Öldürüp 1 Kişiyi Yaraladılar
Başakşehir'de 2 gün çalıştığı yerde 120 lirasını alamayan işçi, arkadaşı ve ağabeyiyle gelip kavgaya tutuştu. Çıkan kavgada iş yerinde çalışan bir kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İstanbul Başakşehir'de 2 gün çalıştığı işten ayrılan kişi bir süre sonra parasını istemek için döndü. Olumsuz yanıt alan kişi ağabeyi ve arkadaşlarını da alıp geri geldi. Çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
2 GÜNLÜK YÖVMİYESİNİ ALAMAYINCA KAVGAYA GELDİ
Olay 9 Nisan'da Başakşehir'deki Çevre Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde 2 gün çalışan Abdulhalim H., işten ayrıldı. Bir süre sonra geri gelen Abdulhalim H. 2 günlük yövmiyesi olan 120 lirayı istedi. Olumsut yanıt alan zanlı ağabeyi ve arkadaşlarıyla geri döndü.
ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
Çıkan kavgada iş yerinde çalışan Recep Arslan ve Mahmut Hıdır Hüseyin yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Recep Arslan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Arslan'ı öldüren Abdulhalim el Hıleyf ile Hüseyin'i yaralayan Abdulhalim H'yi gözaltına aldı. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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garibanlar iş içinn ekmeginin peşinee düşmüşşş alnımın terini çocuklarına ekmek almak için helal yoldann para kazanalımm diyorr bunlarr parasınıı vermiyorr nerde bu adaletttttttttttCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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BU kadar cahillik olurmu şimdi o ceza evine giren kişiye sorun ceza evine girmemek için 100. 000 tl ödemeye razıdır, şeytan oturmuş insanlar şeytan olmuşCevap Yaz Yayından Kaldır
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Parasını ne hakla vermiyorlar o konuda bisey diyemem ama çete mi bu suriyeliler adam öldürmeler filanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu kadar olay oluyor ama mıllet hala ınsanların damarına basmaya devam edıyor...akıllanmaz bu mılletCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İşçinin hakkını alnının teri kurumadan vereceksin.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır