İstanbul'da 120 Lira İçin 1 Kişiyi Öldürüp 1 Kişiyi Yaraladılar

İstanbul Başakşehir'de 2 gün çalıştığı işten ayrılan kişi bir süre sonra parasını istemek için döndü. Olumsuz yanıt alan kişi ağabeyi ve arkadaşlarını da alıp geri geldi. Çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

2 GÜNLÜK YÖVMİYESİNİ ALAMAYINCA KAVGAYA GELDİ

Olay 9 Nisan'da Başakşehir'deki Çevre Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinde 2 gün çalışan Abdulhalim H., işten ayrıldı. Bir süre sonra geri gelen Abdulhalim H. 2 günlük yövmiyesi olan 120 lirayı istedi. Olumsut yanıt alan zanlı ağabeyi ve arkadaşlarıyla geri döndü.

ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavgada iş yerinde çalışan Recep Arslan ve Mahmut Hıdır Hüseyin yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Recep Arslan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Arslan'ı öldüren Abdulhalim el Hıleyf ile Hüseyin'i yaralayan Abdulhalim H'yi gözaltına aldı. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.