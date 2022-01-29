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İSTANBUL'DA GÖRKEMLİ GECE

Snob Magazin - Magazin
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İSTANBUL'DA GÖRKEMLİ GECE

Bitexen King of Kings World Series İstanbul sporseverleri Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda buluşturdu. Birbirinden çarpıcı ışık ve sahne şovlarıyla Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük dövüş organizasyonuna imza atıldı. İşte detaylar…

Gecede Willy William ve Maya Muzaleva gibi dünyaca ünlü sanatçılar şarkılarıyla salonu dolduran on binlercekişiyi coştururken, Mustafa Ceceli de ödül için çıktığı ringde seslendirdiği şarkıyla seyircilerden büyük alkış aldı.

Kristanna Loken, Tom Tidiman, Ron Smoorenburg gibi Hollywood yıldızları da gecenin onur konukları olarak sahnedeki yerlerini aldılar.

Kristanna Loken

Organizasyona Organizatör Burak Mataracı geceyle ilgili olarak, "dövüş sporunu hak ettiği noktaya taşımak için gece gündüz çalıştık. Tek amacımız dünya standartlarında bir şov hazırlamak ve buraya gelenleri mutlu etmekti. Bunu başardığımıza inanıyoruz. 25 Mayıs'ta çok büyük bir organizasyonla daha sizlerin karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.

Hande Subaşı

Aytaç Şaşmaz-Hande Doğandemir-Sinem Ünsal

Mustafa Ceceli-Selin İmer

Umut Kurt

İSTANBUL'DA GÖRKEMLİ GECE

İSTANBUL'DA GÖRKEMLİ GECE

İSTANBUL'DA GÖRKEMLİ GECE

İSTANBUL'DA GÖRKEMLİ GECE

İSTANBUL'DA GÖRKEMLİ GECE

İSTANBUL'DA GÖRKEMLİ GECE

İSTANBUL'DA GÖRKEMLİ GECE

Snob Magazin - Magazin

Kristanna Loken, Mustafa Ceceli, Magazin, Haber

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