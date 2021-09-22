İSTANBNUL - Google Oyun ve Uygulama Akademisi ile T3 Girişim Merkezi arasında işbirliği protokolü imza töreni - Haberler
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İSTANBNUL - Google Oyun ve Uygulama Akademisi ile T3 Girişim Merkezi arasında işbirliği protokolü imza töreni

AA - Haberler | Güncel

İmza töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İSTANBNUL - Google Oyun ve Uygulama Akademisi ile T3 Girişim Merkezi arasında işbirliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

İmza töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İSTANBNUL - Google Oyun ve Uygulama Akademisi ile T3 Girişim Merkezi arasında işbirliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tarafları tebrik etti.

İSTANBNUL - Google Oyun ve Uygulama Akademisi ile T3 Girişim Merkezi arasında işbirliği protokolü imza töreni

İSTANBNUL - Google Oyun ve Uygulama Akademisi ile T3 Girişim Merkezi arasında işbirliği protokolü imza töreni

İSTANBNUL - Google Oyun ve Uygulama Akademisi ile T3 Girişim Merkezi arasında işbirliği protokolü imza töreni

İSTANBNUL - Google Oyun ve Uygulama Akademisi ile T3 Girişim Merkezi arasında işbirliği protokolü imza töreni
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: İSTANBNUL - Google Oyun ve Uygulama Akademisi ile T3 Girişim Merkezi arasında işbirliği protokolü imza töreni - Haberler
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