İmza töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İSTANBNUL - Google Oyun ve Uygulama Akademisi ile T3 Girişim Merkezi arasında işbirliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tarafları tebrik etti.