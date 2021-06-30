'Istakoz' farkındalığı için Çanakkale Boğazı'na 150 yavru bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Istakoz' farkındalığı için Çanakkale Boğazı'na 150 yavru bırakıldı

'Istakoz' farkındalığı için Çanakkale Boğazı'na 150 yavru bırakıldı
Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nce avcılık baskısına maruz kalan ıstakozların popülasyonunu artırmak ve farkındalık oluşturmak için balıkhaneden alınan dişi anaç ıstakozun yumurtalarından elde edilen 150 yavru, Çanakkale Boğazı'nda resif...

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nce avcılık baskısına maruz kalan ıstakozların popülasyonunu artırmak ve farkındalık oluşturmak için balıkhaneden alınan dişi anaç ıstakozun yumurtalarından elde edilen 150 yavru, Çanakkale Boğazı'nda resif alanına salındı. 

Denizlerde azalan canlı balık stoklarının desteklenmesi için 'aqua' kültürün kullanılabileceğini göstermek amacıyla hazırlanan sosyal farkındalık projesinde, balıkhaneden alınan dişi anaç ıstakoz, Dardanos Yerleşkesi Deniz Canlıları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne getirildi. Burada içi deniz suyu dolu tanka konulan ıstakozun bıraktığı 4 bin yumurtadan 150 yavru elde edildi. Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umur Önal ve yüksek mühendis Hakan Baki, dünyaya geldiğinde yaklaşık 1 santim boyutunda olan yavru ıstakozlara, tankların içinde haftalarca baktı. Bilimsel yöntemlerle büyütülen ve 9 hafta sonunda boyları yaklaşık 5 santime ulaşan ıstakoz ve yavrular, dalış gerçekleştiren Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Adnan Ayaz ve Prof. Dr. Uğur Altınağaç tarafından Çanakkale Boğazı'nda 4 metre derinlikteki resif alanına bırakıldı.

'TÜRKİYE'DE İLK'Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'ne ait 'Bilim1' teknesiyle denize açılan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak ve akademisyenler, bilimsel yavruların denize bırakıldığı etkinliğe katıldı. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, yavru ıstakozların denize salınımını yaptıklarını belirterek, "Dünyada var olan bu olay Türkiye'de ilk defa gerçekleşiyor. Istakoz, Türkiye'de az üretilen ve pahalı bir deniz ürünü. Bugün önemli bir adım attık, bereketli olacağına inanıyoruz. Umarız ki bu müsilajın olumsuz etkisi olmaz. Balıklarımızın en kısa zamanda Çanakkale Boğazı'nda çoğalarak insanlarımızın hizmetine sunulmasını umuyoruz. Bu bir adımdır, sonucunu Allah nasip ederse göreceğiz" dedi. 'ISTAKOZ NESLİ TEHLİKEYE GİRMEYE BAŞLADI'

Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umur Önal ise bu sene denize balık salma projelerinde değişikliğe gittiklerini dile getirip, "Büyük ticari öneme sahip olduğu için büyük bir avcılık baskısına maruz kalan ve maalesef üretimi yılda 2-3 tona gerilemiş olan ıstakozlar üzerine yoğunlaşmaya karar verdik. Bu amaçla dişi bir ıstakoz temin ettik ve tesislerimize getirdik. Yumurtalı dişi bir ıstakozdu ve larvalarını yetiştirdik. Şu anda 9 haftalık genç ıstakoz bireyleri var. Bu bireyleri denizle buluşturduk. Umut ediyorum ki önümüzdeki yıllarda daha büyük projelerde daha büyük miktarlarda ıstakozu denizlere bırakırız. Gerçekten ıstakozun nesli ülkemizde tehlike altına girmeye başladı. Elbette ıstakozları üretip denize bırakmak yetmiyor. Hayatta kalabilecekleri suni resiflerin de olması gerekiyor. Böylece ıstakozların hayatta kalabilecekleri ve korunabilecekleri ortam olmuş oluyor. Bu bölgeler dalışa ve avcılığa kapatılırsa ıstakoz neslinin tekrar eski günlerine kavuşabilmesi için gerekli adımlar atılabilir" diye konuştu.


'Istakoz' farkındalığı için Çanakkale Boğazı'na 150 yavru bırakıldı
'Istakoz' farkındalığı için Çanakkale Boğazı'na 150 yavru bırakıldı
'Istakoz' farkındalığı için Çanakkale Boğazı'na 150 yavru bırakıldı
'Istakoz' farkındalığı için Çanakkale Boğazı'na 150 yavru bırakıldı
'Istakoz' farkındalığı için Çanakkale Boğazı'na 150 yavru bırakıldı
'Istakoz' farkındalığı için Çanakkale Boğazı'na 150 yavru bırakıldı
'Istakoz' farkındalığı için Çanakkale Boğazı'na 150 yavru bırakıldı
'Istakoz' farkındalığı için Çanakkale Boğazı'na 150 yavru bırakıldı
'Istakoz' farkındalığı için Çanakkale Boğazı'na 150 yavru bırakıldı
'Istakoz' farkındalığı için Çanakkale Boğazı'na 150 yavru bırakıldı
'Istakoz' farkındalığı için Çanakkale Boğazı'na 150 yavru bırakıldı
'Istakoz' farkındalığı için Çanakkale Boğazı'na 150 yavru bırakıldı
'Istakoz' farkındalığı için Çanakkale Boğazı'na 150 yavru bırakıldı
'Istakoz' farkındalığı için Çanakkale Boğazı'na 150 yavru bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen

Türkiye, Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi
Türkiye, Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi
Türkiye'de 5 bin 846 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 846 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Lütfü Türkkan Mustafa Varank Binali Yıldırım
Magazin Şevval Şahin İbrahim Selim Kerem Kamışlı Haluk Bilginer
Spor Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Istakoz' farkındalığı için Çanakkale Boğazı'na 150 yavru bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 11:58:33. #1.15#

title