İşrak veya duhâ (kuşluk) namazları ne zaman ve nasıl kılınır? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan İşrak veya duhâ (kuşluk) namazları ne zaman ve nasıl kılınır?, konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki İşrak veya duhâ (kuşluk) namazları ne zaman ve nasıl kılınır?

Dini konularda araştırma yapanlar kuşluk namazı nasıl kılınır konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Teheccüd namazı nasıl kılınır, konusunda fetva yayınladı. Peki, İşrak veya duhâ (kuşluk) namazları ne zaman ve nasıl kılınır? İşte, detaylar…

İŞRAK VEYA DUHÂ (KUŞLUK) NAMAZLARI NE ZAMAN VE NASIL KILINIR?

İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: "Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).