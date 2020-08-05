İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
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İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik

İsrail'deki sağcı Zehut Partisi Başkanı ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Moshe Feiglin, dün Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan patlamadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

05.08.2020 18:19 | Son Güncelleme: 05.08.2020 19:16

İsrail'deki sağcı Zehut (Kimlik) Partisi Başkanı ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Moshe Feiglin, dün Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan patlamadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Feiglin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgililer günü (İbrani takviminde 4-5 Ağustos) onuruna, Beyrut Limanı'nda muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik. Bu cehennemin bize roket olarak düşeceğini biliyor muydun? " ifadelerini kullandı.

"PATLAMANIN KÜÇÜK BİR NÜKLEER BOMBA GİBİ YIKICI ETKİSİ VARDI"

Kendisinin patlayıcılar konusunda biraz bilgisi olduğunu belirten Feiglin, şunları kaydetti:"Tanık olduğum en büyük patlama 2,5 ton TNT patlayıcısının infilakı idi. Dün Beyrut Limanı'nda gördüğümüz ise bundan çok daha fazlasıydı ki küçük bir nükleer bomba gibi yıkıcı etkisi vardı."

PATLAMAYI GERÇEK BİR "ŞÜKÜR GÜNÜ" İLAN ETTİ

Patlamanın gerçek bir "şükür günü" olduğunu ileri süren Feiglin, "sevgililer günü onuruna bu harika kutlamayı düzenleyen gerçek kahramanlara" da teşekkür etti.

Feiglin, 2013-2015 yıllarında Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likut Partisi'ni temsil etmişti. Feiglin'in partisi Zehut son seçimde ise barajı geçememişti.

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre ölü sayısının 135'e yükseldiğini, yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca da kayıp olduğunu bildirmişti.

İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik

Kaynak: AA

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Haber Yorumları (3)
SEYFİ: Seninde sıran gelecek israil merak etme ama biz görecegiz ama görmeyeceğiz, elbet islam ordusu oraya girdiğinde çiçeklerle karşılanacak
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OSMANLI: Ben İsrail’i seviyorum umarım Filistin de devletlerine kavuşurlar Gönülden destekliyorum Ak partili olarak Menzil dergahında dua ediyoruz inşallah galip gelirsiniz Araplar odmanlıya düşmandır
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TRET: Şimdi bişey söylicem. Hakaret etmeye bile değmez..
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