İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı: İyi hissediyorum
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İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı: İyi hissediyorum

24.12.2020 07:42 | Son Güncelleme: 24.12.2020 07:53

İsrail'deki Maccabi Sağlık Hizmetleri'nden Uday Azizi adlı eczacıya yanlışlıkla dört doz Pfizer korona aşısı enjekte edildi. Hafif yan etkiler yaşadığını söyleyen Azizi, kendini iyi hissettiğini vurguladı. Sadece enjeksiyon bölgesinde biraz kızarıklık olduğunu belirtti.

Uday Azizi, Kanal 12'ye yaptığı açıklamada, Maccabi yetkililerinin hatalarını fark etmeleri üzerine aşı yapıldıktan saatler sonra muayene ve izleme için hastaneye gönderildiğini söyledi. Aşıyı uygulayan sağlık çalışanının, her Pfizer tüpünün aşıdan birkaç doz içerdiğinin farkında olmadığı düşünülüyor.

ENJEKSİYON BÖLGESİNDE KIZARIKLIK OLDU

Azizi, şimdiye kadar sadece hafif yan etkiler yaşadığını ve lokal ağrı ile enjeksiyon bölgesinde biraz kızarıklık olduğunu söyledi. Hata kendisine söylendikten sonra ekstra bir etki görülmedi.

"TEKRAR DÖRT DOZ ALMAKLA İLGİLİ BİR SORUNUM YOK"

Azizi, "Tekrar dört doz almakla ilgili bir sorunum yok. Aşı, salgın ve yeni yıl için iyimser olalım" dedi. Muhtemelen 3 hafta içinde ikinci aşı dozunu alması gerekeceğini söyleyen Azizi, insanların aşıdan korkmamaları gerektiğini ifade etti.

Ulusal aşılama programı, sağlık çalışanlarının ilk enjeksiyonları yaptırmasıyla pazar günü başladı. Pazartesiden itibaren 60 yaş ve üzeri kişilere aşılar yapılmaya başlandı.

İKİ GÜNDE 30 BİN KİŞİ AŞILANDI

Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, dün, iki günde 30 bin kişinin aşılandığını açıkladı. Pandeminin başlamasından bu yana İsrail'deki vaka sayısı 380 bin 95'e ulaştı. Ölü sayısı ise 3 bin 111.

İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı: İyi hissediyorum
Haber Yorumları (5)
NEBULA: ADAMIN TİPİ KAYMIŞ LAN NASIL İYİ HİSSEDİYOR ANLAM VEREMEDİM :D
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MERSİN 33: Bizim lanetleyip tu kaka dediğimiz ülke İsrail aşılanmaya başlamış bile . Ne tuhafsa aşının fazlasını dahi olmaya başlamış (!) E peki biz . Biz mi ? Dur kardeşim bizim çözecek daha önemli konularımız var . Peki ne imiş o konu ? Din , evet din . Önce aşıda domuza ait bir şey var mı , yok mu ona bakalım, daha sonrada kutsal kitabımız Türkçe okunur mu okunmaz mı onu çözelim sonrası Allah kerim . Aşı sonrada olur . . .
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ŞALOM: Kardeşim çok efendi birine benziyor umarım fazla bir yan etkisi olmaz. Üzüldüm kendisine.
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