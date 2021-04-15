İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi
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İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi

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İsrail'deki Haifa Üniversitesi'ne bağlı Maritime Policy Strategy isimli oluşum, Türk donanmasının bölgenin en güçlüsü olduğu değerlendirmesinde bulundu. Yapılan açıklamada, "Ankara, bölgesel bir gücü karakterize eden ve uzun vadeli operasyonlar gerçekleştirebilecek bir donanma inşa etti" ifadelerine yer verildi.

İsrail'de yer alan Haifa Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Maritime Policy Strategy isimli oluşum, Türkiye'nin donanma gücünün bölgedeki en güçlü donanma haline geldiğini yazdı.

YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE KİRLİ OYUN: ANLAŞMALARDAN VAZGEÇİN

Rum yönetiminin Kıbrıs adasının etrafındaki doğal zenginlikleri işletmek maksadıyla Türkiye'nin hukuki ve meşru haklarını hiçe saymasının ardından Ankara, komşu ülkeler ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmaya yöneldi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri karşısında eli oldukça zayıflayan Rum Kesimi ve Yunanistan, Ankara'nın anlaşma imzaladığı ülkeleri, "Anlaşmalardan vazgeçin" diyerek caydırmaya çalıştı.

SİHA'LARDAN SONRA BİR ÖVGÜ DE DONANMAYA

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarını çeşitli askeri tacizlerle durdurmayı amaçlayan Yunan yönetimi, Türk ordusunun bölgedeki varlığını hissettirmesiyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Türkiye'nin özellikle SİHA teknolojisinde yakaladığı başarılar dünya gündemini meşgul ederken, bir övgüde Türk donanmasına geldi.

"BÖLGEDEKİ EN GÜÇLÜ DONANMA TÜRK DONANMASI"

İsrail'de yer alan Haifa Üniversitesi'ne bağlı Maritime Policy Strategy (Denizcilik Politikası Stratejisi), Türk donanmasının bölgedeki en güçlü donanma haline geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ankara, bölgesel bir gücü karakterize eden ve uzun vadeli operasyonlar gerçekleştirebilecek bir donanma inşa etti." ifadelerine yer verildi.

İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi
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