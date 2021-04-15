İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi

İsrail'deki Haifa Üniversitesi'ne bağlı Maritime Policy Strategy isimli oluşum, Türk donanmasının bölgenin en güçlüsü olduğu değerlendirmesinde bulundu. Yapılan açıklamada, "Ankara, bölgesel bir gücü karakterize eden ve uzun vadeli operasyonlar gerçekleştirebilecek bir donanma inşa etti" ifadelerine yer verildi.