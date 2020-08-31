İsrail uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek için Suudi Arabistan hava sahasını kullanacak İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından İsrail ulusal hava yolu şirketi El Al'a ait uçağın, Tel Aviv'den Abu Dabi'ye yapılacak ilk uçuşta, Suudi Arabistan hava sahasını kullanacağı bildirildi.

İsrailli ve ABD'li yetkililerden oluşan bir heyet, Tel Aviv ve Abu Dabi arasında varılan anlaşma kapsamında temaslarda bulunmak için bugün El Al'a ait uçakla BAE'ye gidiyor. Uçağın pilotu uçuş öncesi yaptığı anonsta, Suudi Arabistan hava sahasını kullanacağını belirtti.

İSRAİLLİ VE ABD'Lİ YETKİLİLER YER ALIYOR

El Al'ın Tel Aviv ile Abu Dabi arasında yapacağı ilk ticari uçuştaki heyette, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın da aralarında bulunduğu İsrailli ve ABD'li yetkililer yer alıyor.

2 GÜN SÜRECEK

İki ülke arasında varılan anlaşmanın ardından Tel Aviv'den Abu Dabi'ye yapılan ilk kapsamlı resmi ziyaretin 2 gün sürmesi ve bazı iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor. Öte yandan heyeti taşıyacak Kiryat Gat adlı uçağa Arapça, İngilizce ve İbranice "barış" yazısı yapıştırıldı.