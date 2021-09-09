İsrail polisinden Kudüs'teki Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahale: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail polisinden Kudüs'teki Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahale: 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde Filistinli tutuklulara destek amacıyla düzenlenen gösteriye müdahalesinde 4 kişi yaralandı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde Filistinli tutuklulara destek amacıyla düzenlenen gösteriye müdahalesinde 4 kişi yaralandı. İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda toplanan ve İsrail'in cezaevlerindeki tutuklulara baskılarını protesto etmek ve tutuklulara destek vermek amacıyla gösteri düzenleyen onlarca Filistinliye, müdahale etti.

İsrail polisinden Kudüs'teki Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahale: 4 yaralı
İsrail polisinden Kudüs'teki Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahale: 4 yaralı
İsrail polisinden Kudüs'teki Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahale: 4 yaralı
İsrail polisinden Kudüs'teki Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahale: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

Filistin Esirler Heyetinden uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruma çağrısı
Filistin Esirler Heyetinden uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruma çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Müge Anlı Seda Sayan Şevket Çoruh
Spor Marcao Ozan Tufan Okay Yokuşlu Mergim Berisha Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İsrail polisinden Kudüs'teki Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahale: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 09:27:14. #1.16#

title