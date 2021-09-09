İsrail polisinden Kudüs'teki Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahale: 4 yaralı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde Filistinli tutuklulara destek amacıyla düzenlenen gösteriye müdahalesinde 4 kişi yaralandı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde Filistinli tutuklulara destek amacıyla düzenlenen gösteriye müdahalesinde 4 kişi yaralandı. İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda toplanan ve İsrail'in cezaevlerindeki tutuklulara baskılarını protesto etmek ve tutuklulara destek vermek amacıyla gösteri düzenleyen onlarca Filistinliye, müdahale etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh