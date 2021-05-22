İsrail polisi Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırdı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) müdahale etti.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) müdahale etti.

Onlarca Filistinli, Şeyh Cerrah sakinlerinin çağrısı üzerine mahallenin girişindeki İsrail polisi kontrol noktası önünde gösteri düzenledi.

Filistinlilerin Şeyh Cerrah'ta tehcir tehdidiyle karşı karşıya olan evlerin önüne geçmesine izin vermeyen İsrail polisi, göstericilere ses bombaları ile müdahale etti, TOMA'dan tazyikli pis su sıktı.

Filistin Kızılayı İsrail polisinin saldırısında iki kişinin ses bombasının isabet etmesi sonucu yaralandığını, yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Mahallenin girişinde gerginlik devam ediyor.

Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi, buradaki bazı Filistinli ailelerin İsrail tarafından zorla evlerinden çıkarılması planıyla uzun zamandır gündemde.

Filistinliler, İsrail'in tehcir planına karşı mahallede uzun süredir gösteriler düzenliyor.

İsrail polisi ise evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli ailelerin kaldığı sokağı barikatlarla kapatarak bölgeye girişlere kontrollü olarak izin veriyor.

İsrail polisi ayrıca Şeyh Cerrah'ın giriş çıkışlarına 16 mayısta yapılan araçlı saldırı girişimi sonrası beton bloklar yerleştirmişti.

İsrail mahkemeleri Filistinli ailelerin itirazlarını reddetmişti

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesinde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada, nihai karar hazirana ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat