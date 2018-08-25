İsrail Osmanlı Çeşmesine Bakım Yapan İşçileri Gözaltına Aldı

İsrail askerleri, Mescidi Aksa'da Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan çeşmenin bakım çalışmalarında görev yapan 4 kişiyi gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, Mescidi Aksa'da çalışan ve Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesinde görev yapan 4 kişinin, sabah saatlerinde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. Filistinli çalışanlar, Mescidi Aksa'daki Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan Kasımpaşa Su Kuyusunda bakım yaparken gözaltına alındı. İsrail askerleri sorguya çekilmek üzere gözaltına aldıkları 4 Filistinliyi, Kudüs'teki El-Kaşla güvenlik merkezine götürdü. Gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan kişilerin Issa al-Dabbagh, Basem el-Zaghir, Jumaa Manasra ve Hamad el-Qam olduğu bildirildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)