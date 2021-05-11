İsrail Ordusu Gazze sınırına ağır silahlar, mühimmat ve tank sevkiyatı yapmaya başladı
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İsrail Ordusu Gazze sınırına ağır silahlar, mühimmat ve tank sevkiyatı yapmaya başladı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Günlerdir süren saldırılar ve ölümlerin ardından, İsrail tarafından da ölüm haberlerinin gelmesinin ardından İsrail ordusu, intikam hazırlığı içine girdi.

Günlerdir süren saldırılar ve ölümlerin ardından, İsrail tarafından da ölüm haberlerinin gelmesinin ardından ordu, intikam hazırlığı içine girmiş görünüyor.

Tüm dünyanın hafif veya ağır şekilde eleştirdiği İsrail'in saldırgan tavrı artarak devam ediyor. Bütün liderlerin ve Uluslararası örgütlerin çağrılarına kulak tıkayan İsrail, askerlerini geri çekmek şöyle dursun; öğle saatlerinde Gazze'ye yığdığı 5000 askerden sonra şimdi de tank ve ağır silah yığmaya başladı. Dünya basını sessiz. Gazzeliler endişeli.

İsrail Ordusu Gazze sınırına ağır silahlar, mühimmat ve tank sevkiyatı yapmaya başladı
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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