İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinliler için Mudanya'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinliler için Mudanya'da gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinliler için Mudanya'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Mudanya Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca Hal Camisi önünde düzenlenen protestoya, AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü, platformu oluşturan STK'ların üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Mehmet Ali Dursun, "Mescid-i Aksa özgürleşmeden insanlık özgürleşemez. Filistinli kardeşlerimizi öldüren terörist İsrail'e had bildirmeye ses istiyoruz. Kudüs'ün onuruna sahip çıkmaya, Siyonizmin yıldızını söküp atmaya söz istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kudüs İslam'ın namusudur", "Kudüs Müslümanların onurudur" yazılı pankartlar açıp tekbir getiren katılımcılar, İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldıktan sonra dağıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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