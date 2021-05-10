İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Konya'da protesto edildi
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İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Konya'da protesto edildi

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Konya'da protesto edildi
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Güncel

Konya'daki sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırmasını protesto etti.

Konya'daki sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırmasını protesto etti.

İkindi namazının ardından Filistin ve Türk bayrakları açarak, Mevlana Meydanı'nda toplanan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil, İsrail'in, Kudüs'te insanlığa karşı yürüttüğü suçların son halkası olan Mescid-i Aksa'yı işgal ve zapt etme girişimine karşı duruşlarını göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Salgın nedeniyle konulan kurallara riayet ederek toplandıklarını belirten Görgülügil, "Normal şartlar altında bu meydanı ve bunun gibi birkaç meydanı doldurabilecek kapasitesi var Konya'mızın. İstemiş olsaydık onu da yapardık ama maksadımız o değil. Zulme karşı burada olduğumuzu, karşı çıktığımızı göstermek üzere sizlere sesleniyoruz." dedi.

Görgülügil, tüm Müslümanlar ve insanlık adına Filistin'den özür dilediklerini dile getirerek, "Evet, sizi yalnız bıraktık, sizi katillerin insafına teslim ettik. Şu mübarek günlerin hatrına lütfen bizi affedin. Bizler, artık harekete geçiyoruz. Hak edene hakkını, hadsize de haddini teslim edeceğiz." diye konuştu.

Ramazanın son günlerinde Filistinlilerin büyük mücadele verdiğine dikkati çeken Görgülügil, Filistin'de, Kudüs'te her gün yenileri eklenen zulüm, baskı ve şiddetin son bulmasını diledi.

Açıklamanın ardından Filistinlilere destek için dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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