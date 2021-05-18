İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılar protesto edildi
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İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılar protesto edildi

İhlas Haber Ajansı / Emrah Taş - Haberler | Kültür Sanat

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılar protesto edildi Gürsu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, İsrail zulmünü kınadı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılar protesto edildi

BURSA - Gürsu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, İsrail zulmünü kınadı.

Kapalı pazar yerinde düzenlenen protesto, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ellerinde Filistin ile Türk Bayrağı bulunan gruptakiler, "Kahrolsun İsrail" şeklinde slogan attı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bugün burada sayımız az olsa da kendi gönlümüzü rahat ettirmek ve biz de burada varız demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimiz üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız tek başına çıkıp onlarca arap ülkesinin sözde Müslüman idarecileri seslerini bile çıkartamazken Cumhurbaşkanımız tek başına Filistin halkının yanında oluyor. Arap ülkeleri üç maymunu oynuyorlar vicdanları bile sızlamıyor. Hepimiz şunu iyi biliyoruz ki İsrail'in canını almaktansa parasını almak onları daha çok üzecek. Bu sebepten İsrail ürünleri almamalıyız. Marketlerde satılan ürünler gördüğümüz zaman o ürünlerde Filistinli kardeşlerimizin göz yaşlarını görmeliyiz" şeklinde konuştu.

Gürsu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına konuşma yapan Gürsu İHH Temsilcisi Veysel Bayındır, "Gürsu Halkı ve Gürsu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak emperyalist işgalci İsrail'e ve onun yandaşlarına buradan sesleniyoruz: Bu gece Gürsu' da olduğu gibi başta Türkiye olmak üzere tüm İslam coğrafyasında ve hatta batılı ülkelerde insan haklarına saygılı, İsrail'in işgaline hayır diyen, Filistinlilerin haklı mücadelesine destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarını, aktivistleri ve bürokratik güçleri harekete geçirerek sivil itaatsizlik hareketini yaygınlaştıracağız. İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulmü, ambargoyu, soykırımı ve işgal politikalarını tüm dünyaya duyuracağız.

Nasıl ki Bosna' da, Suriye' de, Arakan' da ve Doğu Türkistan' da ki emperyal zulme dur dediysek, Filistin' de yapılan zulüm ve işgale de sessiz kalmayacağız. Bugün buradan zalim işgalci Siyonist İsrail'e haykırıyoruz, Filistin Filistinlilerindir ve bizler Gürsu halkı ve Gürsu Sivil Toplum kuruluşları platformu olarak Filistinli kardeşlerimizin, Mescid-i Aksa'mızın ve Kudüs'ümüzün her daim yanındayız ve bu haklı mücadelenin destekçisiyiz" dedi.

Konuşmalardan sonra yüzlerce araç ilçede konvoy yaparak programı sonlandırdı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılar protesto edildi
İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılar protesto edildi
İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılar protesto edildi
İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılar protesto edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Taş

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