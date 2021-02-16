İsrail'in bu yaptığı insanlık ayıbı değil de nedir! Filistinlilere gidecek 20 bin korona aşısına el koydular

Senelerdir İsrail ablukası altında yaşamakta olan Filistinlilere bir darbe daha geldi. Uluslararası basın, Rusya'dan satın alınan 20 bin Sputnik V aşısının gönderiminin İsrail tarafından durdurulduğunu ortaya çıkardı.