İsrail'in bu yaptığı insanlık ayıbı değil de nedir! Filistinlilere gidecek 20 bin korona aşısına el koydular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İsrail'in bu yaptığı insanlık ayıbı değil de nedir! Filistinlilere gidecek 20 bin korona aşısına el koydular

16.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:38
İsrail'in bu yaptığı insanlık ayıbı değil de nedir! Filistinlilere gidecek 20 bin korona aşısına el koydular

Senelerdir İsrail ablukası altında yaşamakta olan Filistinlilere bir darbe daha geldi. Uluslararası basın, Rusya'dan satın alınan 20 bin Sputnik V aşısının gönderiminin İsrail tarafından durdurulduğunu ortaya çıkardı.

Ülke nüfusunun dörtte birine koronavirüs aşılaması yaparak dünyada "en çok koronavirüs aşısı uygulanan" ülke haline gelen İsrail'in herkesin gözü önünde adeta insanlık suçu işlediği ortaya çıktı. İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian, İsrail'in Filistinlilere gönderilmek üzere yola çıkan 20.000 Covid-19 aşısına erişimi engellediğini yazdı.

RUS AŞILARINI SINIRDAN GEÇİRMEDİLER

Gazetenin muhabirlerinden Oliver Holmes, Rusya'nın ürettiği Sputnik V isimli koronavirüs aşısının Gazze'ye girişini İsrail yönetiminin durdurduğunu aktardı. Gümrükte durdurulan aşılar ile ilgili açıklamayı Filistin yönetiminin sağlık bakanı Mai al-Kaila yaptı.

İsrail'in bu yaptığı insanlık suçu değil de nedir? Filistinlilere gidecek 20 bin korona aşısına el koydular

İsrail'in 20 bin koronavirüs aşısına el koyması büyük tepki çekti.

AŞILAR SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILACAKTI

Al-Kaila, "İşgalci yönetim aşının girişini engelledi. Bu aşıların koronavirüs hastalarını iyileştirmeye çalışan sağlık çalışanlarına ve acil servislerde çalışanlara yapılması planlanıyordu" dedi.

İSRAİL'DEN "HENÜZ ONAY ÇIKMADI" İDDİASI

Öte yandan The Guardian'a konuşan bazı İsrailli güvenlik kaynakları, Filistin yönetiminin aşıların geçişi için Başbakan Binyamin Netanyahu'ya bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi'ne başvuruda bulunduğunu fakat henüz bu konuda onay çıkmadığını açıkladı.

Haber Yorumları (2)
AYDİL: Bu haberi yazmadan önce şu Filistinliler ve Suudililer ile İsrail arasında neler imzalandığını bilmek gerekir.
Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
3: COK HAKLISIN..
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Hande Erçel Aleyna Tilki
Spor Ömer Ali Arda Turan Deniz Türüç Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail'in bu yaptığı insanlık ayıbı değil de nedir! Filistinlilere gidecek 20 bin korona aşısına el koydular - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 15:02:28. #1.14#
title