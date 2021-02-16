İsrail'in bu yaptığı insanlık ayıbı değil de nedir! Filistinlilere gidecek 20 bin korona aşısına el koydular
Senelerdir İsrail ablukası altında yaşamakta olan Filistinlilere bir darbe daha geldi. Uluslararası basın, Rusya'dan satın alınan 20 bin Sputnik V aşısının gönderiminin İsrail tarafından durdurulduğunu ortaya çıkardı.
Ülke nüfusunun dörtte birine koronavirüs aşılaması yaparak dünyada "en çok koronavirüs aşısı uygulanan" ülke haline gelen İsrail'in herkesin gözü önünde adeta insanlık suçu işlediği ortaya çıktı. İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian, İsrail'in Filistinlilere gönderilmek üzere yola çıkan 20.000 Covid-19 aşısına erişimi engellediğini yazdı.
RUS AŞILARINI SINIRDAN GEÇİRMEDİLER
Gazetenin muhabirlerinden Oliver Holmes, Rusya'nın ürettiği Sputnik V isimli koronavirüs aşısının Gazze'ye girişini İsrail yönetiminin durdurduğunu aktardı. Gümrükte durdurulan aşılar ile ilgili açıklamayı Filistin yönetiminin sağlık bakanı Mai al-Kaila yaptı.
AŞILAR SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILACAKTI
Al-Kaila, "İşgalci yönetim aşının girişini engelledi. Bu aşıların koronavirüs hastalarını iyileştirmeye çalışan sağlık çalışanlarına ve acil servislerde çalışanlara yapılması planlanıyordu" dedi.
İSRAİL'DEN "HENÜZ ONAY ÇIKMADI" İDDİASI
Öte yandan The Guardian'a konuşan bazı İsrailli güvenlik kaynakları, Filistin yönetiminin aşıların geçişi için Başbakan Binyamin Netanyahu'ya bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi'ne başvuruda bulunduğunu fakat henüz bu konuda onay çıkmadığını açıkladı.