İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da vurarak öldürdüğü Filistinli çocuk defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da vurarak öldürdüğü Filistinli çocuk defnedildi

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da vurarak öldürdüğü Filistinli çocuk defnedildi
Anadolu Ajansı / Mustafa M. M. Haboush - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail güçlerince vurularak öldürülen Filistinli çocuk Muhammed Said Hamayil toprağa verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail güçlerince vurularak öldürülen Filistinli çocuk Muhammed Said Hamayil toprağa verildi.

İsrail güçlerince, Nablus kentinin Beyta beldesinde vurularak öldürülen 15 yaşındaki Filistinli çocuğun cenazesi yüzlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hamayil'in naaşı Nablus'taki Rafidya Devlet Hastanesinden alınarak Beyta beldesindeki evine getirildi. Hamayil'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

Filistin bayraklarının taşındığı cenaze töreninde İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

İsrail askerlerinin Nablus'un Beyta beldesinde Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösteriye müdahalesinde 27 kişi gerçek mermiyle 110 kişi yaralanmıştı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hamayil'in göğsünden gerçek mermiyle vurulduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa M. M. Haboush

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Burcu Biricik Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Koç Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da vurarak öldürdüğü Filistinli çocuk defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 22:51:28. #1.15#

title