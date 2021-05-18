İsrail güçlerinden Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere müdahale: 10 yaralı
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İsrail güçlerinden Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere müdahale: 10 yaralı

İsrail güçlerinden Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere müdahale: 10 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail güçlerinin gösteri yapan Filistinlilere müdahalesi sonucu 10 Filistinli yaralandı.

Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail güçlerinin gösteri yapan Filistinlilere müdahalesi sonucu 10 Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinin Kudüs'te çeşitli mahalle ve bölgelerde Filistinlilere sert müdahaleleri devam ediyor. İsrail güçlerinin Şeyh Cerrah Mahallesi'nin girişini beton bloklar ile kapatması ve Filistinli aileleri mahalleden zorla tahliyesine yönelik çalışmalar Filistinliler tarafından protesto edildi. Filistinlilerin protestosuna sert müdahale eden İsrail güçleri, göstericileri plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli su ile dağıttı. Çıkan olaylarda 10 Filistinli yaralanırken, bir göstericinin gözünden yaralandığı ifade edildi. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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