İsrail güçlerinden Filistinlere sert müdahale: 5 yaralı - Haberler
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İsrail güçlerinden Filistinlere sert müdahale: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Sari Jaradat - Haberler | Güncel

- İsrail güçlerinden Filistinlere sert müdahale: 5 yaralı İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinde Yahudi yerleşimlerini protesto etmek için gösteri düzenleyen Filistinlilere göz yaşartıcı gazla ve plastik mermilerle müdahale etti.

- İsrail güçlerinden Filistinlere sert müdahale: 5 yaralı

EL HALİL - İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinde Yahudi yerleşimlerini protesto etmek için gösteri düzenleyen Filistinlilere göz yaşartıcı gazla ve plastik mermilerle müdahale etti. İsrail güçlerinin sert müdahalesi sonucu 5 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, Batı Şeria'da yer alan El Halil kentinin Masafer Yatta bölgesinde Yahudi yerleşimlerini protesto etmek için gösteri düzenledi. Gösteriye katılan Filistinliler, İsraillilerin yerleşim yeri 'Avigai' yakınlarındaki Filistinli bir aileye su ulaştırmaya çalıştı. Filistin bayrakları açan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı. İsrail güçleri ise göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale ederek bölgeyi giriş ve çıkışa kapatırken, sert müdahale sonucu 5 Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinden Filistinlere sert müdahale: 5 yaralı

İsrail güçlerinden Filistinlere sert müdahale: 5 yaralı

İsrail güçlerinden Filistinlere sert müdahale: 5 yaralı

İsrail güçlerinden Filistinlere sert müdahale: 5 yaralı
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