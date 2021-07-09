İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere gerçek mermi ile ateş açtı
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İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere gerçek mermi ile ateş açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'ne baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi ile ateş açtı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'ne baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi ile ateş açtı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'ne baskın düzenledi. İsrail güçlerinin baskın düzenlemesi üzerine, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermi ile ateş açan İsrail güçleri, mahalleyi askeri bölgeye çevirdi. Filistinliler ise İsrail güçlerine molotof kokteyli ve havai fişek ile karşılık verdi. İsrail güçleri ve Filistinliler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle sokaklar savaş alanına dönerken, olaylarda yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)

İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere gerçek mermi ile ateş açtı
İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere gerçek mermi ile ateş açtı
İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere gerçek mermi ile ateş açtı
İsrail güçleri, Kudüs'te Filistinlilere gerçek mermi ile ateş açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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