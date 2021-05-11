İsrail güçleri bu kez de El Halil'de Filistinlilere saldırdı: 28 yaralı
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İsrail güçleri bu kez de El Halil'de Filistinlilere saldırdı: 28 yaralı

İsrail güçleri bu kez de El Halil'de Filistinlilere saldırdı: 28 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayanların İsrail saldırılarını protesto ettiği gösteriye İsrail güçleri müdahale etti.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayanların İsrail saldırılarını protesto ettiği gösteriye İsrail güçleri müdahale etti. Olaylarda 28 Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinin şiddeti artmaya devam ederken Kudüs ve Gazze'de yükselen tansyon El Halil kentine de sıçradı. El Halil kentinde dün teravih namazının ardından Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları ve İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya sürekli düzenlediği saldırıları protesto etti. El Halil halkı, İsrail güçlerinin Ramazan ayının başlangıcından bu yana Filistinlileri çeşitli saldırılarla hedef aldığını vurgulayarak Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin evlerinden tahliye edilmemesi ve Filistinlere yönelik şiddetin durdurulmasını talep etti. Sokaklardan ayrılmak istemeyen Filistinliler "İsrail İşgaline hayır" sloganları attı. Eyleme katılanların, Türk bayrakları taşıması dikkat çekti. İsrail güçleri, El Halil'de Filistinlileri dağıtmak plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 28 Filistinli yaralandı. Yaralılar, El Halil'deki hastanelerde tedavi altına alınırken sağlık ekipleri 4 Filistinli gencin plastik mermiden ağır yaralandığı söyledi. - EL HALİL

İsrail güçleri bu kez de El Halil'de Filistinlilere saldırdı: 28 yaralı
İsrail güçleri bu kez de El Halil'de Filistinlilere saldırdı: 28 yaralı
İsrail güçleri bu kez de El Halil'de Filistinlilere saldırdı: 28 yaralı
İsrail güçleri bu kez de El Halil'de Filistinlilere saldırdı: 28 yaralı
İsrail güçleri bu kez de El Halil'de Filistinlilere saldırdı: 28 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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