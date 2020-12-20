İsrail gizli servisi Mossad, Netflix gibi dijital platformları kullanarak yeni ajanlar arıyor

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad, dijital yayın kanalları üzerinden yeni eleman kazanmaya ve imajını güçlendirmeye çalışıyor. Netflix, Hulu ve Apple TV gibi platformları kullanarak ajanlar almak isteyen ve bunun için milyonlarca dolarlık yatırım yapan teşkilata eski çalışanlarından ise tepki var.

İsrail'in istihbarat teşkilatı, imaj çalışmalarına başladı. Buna göre Mossad; Netflix, Hulu ve Apple TV gibi yayın platformları üzerinden bünyesine yeni ajanlar alacak. Apple TV Plus'taki Tahran, Netflix'teki The Spy ve Hulu'daki False Flag gibi yapımların yanı sıra imaj çalışmalarında bulunacak ajanların, siber savaş alanında da ülkeyi temsil etmesi bekleniyor.

AJAN ALIMI İÇİN BÜTÇE ARTIRILDI

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, 2016'dan beri Mossad'ın başında olan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın müttefiki Yossi Cohen, ajan alımı için bütçeyi birkaç milyar yeni İsrail şekeli artırdı.

İstihbaratın eski çalışanları, Mossad'ın medyadaki görünürlüğünü artırmaya çalıştığını belirtti. Mossad, başrollerini Tom Cruise ve Kelly McGill'in paylaştığı ünlü Top Gun filminin ABD Hava Kuvvetleri için çizdiği imajı sağlayacak yapımlar peşinde. Bu çalışma ile birlikte teşkilatın yeniden havalı görünmesi hedefleniyor.

ESKİ AJANDAN DESTEK ÇAĞRISI



Ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Hollywood stüdyoları için danışmanlık yapan bir şirketin sahibi ve 28 sene boyunca teşkilatta çalışmış Avner Avraham, daha çok ajana ihtiyaçlarını olduğunu açıklayarak destek çağrısında bulundu.

Ülkedeki yazar ve yapımcıların da cemaate benzer bir topluluğun parçası olduğunu açıklayan İsrailli yönetmen Eytan Fox, ülkedeki herkesin teşkilatta bir tanıdığı olduğunu hatta kendisinin de teşkilatta birçok arkadaşı bulunduğunu söyledi.

Fox, ABD'den İsrail'e göç eden ve Mossad'da görev yapmaya başlayan bir karakterin hikayesini anlattığı bir film üzerinde çalıştığını da belirtti.

"AJAN ARAYIŞINA" KARŞI ÇIKANLAR DA VAR

Öte yandan, Mossad'ın bu kadar göz önünde olmasını eleştiren eski teşkilat çalışanları da var. Bunlardan birisi de Eski ajan Orna Klein. Teşkilatın, medyadaki "melodramatik tasvirinin" ekibe katılan ajanların görevleri yerine getirmekte zorlanmalarına neden olabileceğini öne sürüyor.