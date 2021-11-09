İsrail Genelkurmay Başkanı: "İran'ın nükleer tesislerine olası bir saldırı için hazırlıkları yoğunlaştırıyoruz" - Haberler
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İsrail Genelkurmay Başkanı: "İran'ın nükleer tesislerine olası bir saldırı için hazırlıkları yoğunlaştırıyoruz"

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
İsrail Genelkurmay Başkanı:

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran'ın nükleer tesislerine yönelik muhtemel saldırı hazırlıklarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran'ın nükleer tesislerine yönelik muhtemel saldırı hazırlıklarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Times of Israel'in haberine göre, Genelkurmay Başkanı Kochavi, İsrail Meclisi Dış İlişkiler Komisyonunda yaptığı konuşmada, "Ordu, askeri nükleer tehdit olan İran'la başa çıkmak için operasyonel planlamayı ve hazırlığı hızlandırıyor." dedi.

Hükümetin 2021-2022 bütçe planlarının Meclisten geçmesine işaret eden Kochavi, bütçede orduya ayrılan payın İran'ın tehditlerine karşı koyma imkanı için uygun olduğunu söyledi.

İsrail'in geçen yıl boyunca Orta Doğu genelinde tüm görev ve gizli operasyonlarda "düşmanlarına" karşı hareket ettiğine vurgu yapan Kochavi, "İran'ın nükleer tesislerine olası bir saldırı için hazırlıkları yoğunlaştırıyoruz." diye konuştu.

Savunma Bakanı da İran'ı hedef aldı

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da ülkenin kuzeyindeki Shlomi kasabasında bir askeri sanayi fabrikasının açılışında yaptığı konuşmada İran'ı hedef aldı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Bakan Gantz, "İsrail, İran ve vekillerinin İsrail'in askeri üstünlüğünü baltalamasına izin vermeyecek. Hükümet, her türlü olasılığa karşı uyanık ve hazır olmak için milyarlarca yatırım yapıyor." ifadelerini kullandı.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
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