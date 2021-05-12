İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği 14 katlı binayı yerle bir etti
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İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği 14 katlı binayı yerle bir etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

İsrail, abluka altındaki Gazze'nin en işlek bölgelerinden birinde yer alan 14 katlı Eş-Şuruk adlı binayı hava saldırısıyla vurdu.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Ömer el-Muhtar Mahallesindeki sivillerin yaşadığı, ticari açıdan en işlek bölgelerden birinde yer alan bina, İsrail savaş uçakları tarafından birkaç roket ile vuruldu.

BİNA TAMAMN YIKILDI

Gazze'nin en hayati, işlek bölgelerinden birinde yer alan bina tamamen yıkıldı. Vurulan binada sivillerin ikamet ettiği daireler, Gazze'de faaliyet gösteren şirket ve basın kuruluşlarının ofisleri bulunuyordu.

Saldırının ayrıca çevre bölgelerde elektrik kesintisine neden olduğu aktarıldı.

İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği 14 katlı binayı yerle bir etti

İSRAİL SİVİLLLERİN YAŞADIĞI 2 BİNAYI DAHA VURMUŞTU

Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı 12 katlı Hanadi Kulesi, 11 Mayıs'ta İsrail'in saldırılarından kısa süre sonra yıkılmıştı. Kent merkezinde sivillerin ikamet ettiği daireler ve çeşitli basın kurumlarının ofislerinin bulunduğu Cevhere adlı 9 katlı binası da bugün gece yarısından sonra İsrail'in hava saldırılarına maruz kalmıştı.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16'SI çocuk, 5'i kadın olmak üzere 65 Filistinli hayatını kaybetti, 365 kişi de yaralandı. İsrail'in saldırılarına karşılık Filistinli direniş gruplarının fırlattığı roketler sonucunda ise şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği 14 katlı binayı yerle bir etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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