İsrail Eurovision'dan men edildi mi? İsrail Eurovision'dan ihraç oylaması ne zaman?

İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya gibi pek çok ülke, İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesini talep ederken, Almanya'dan bu konuda destek mesajı geldi. Başbakan Merz, eğer İsrail yarışmadan çıkarılırsa, Almanya'nın da dayanışma göstergesi olarak Eurovision'a katılmama kararı alması gerektiğini ifade etti.

İSRAİL EUROVISION'DAN MEN EDİLECEK Mİ?

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, kamu televizyonu ARD'de yayımlanan "Caren Miosga" adlı programa katılarak, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasına yönelik tartışmalara sert tepki gösterdi. Merz, İsrail'in bu yarışmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, bu konunun gündeme getirilmesinin bile "büyük bir skandal" olduğunu ifade etti.

ALMANYA DAYANIŞMA MESAJI VERDİ

Başbakan Merz, İsrail'in yarışmadan men edilmesi durumunda Almanya'nın da dayanışma göstergesi olarak Eurovision'a katılmaktan gönüllü şekilde vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Merz'in bu açıklaması, Avrupa genelinde yankı uyandırdı.

İSRAİL'İN İHRACI İÇİN ÇAĞRILAR ARTIYOR

İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya gibi birçok Avrupa ülkesi, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılması gerektiğini savunuyor. Bu ülkeler, İsrail'in yarışmaya katılması halinde organizasyonu boykot edeceklerini açıklamıştı.

KARAR KASIM'DA VERİLECEK

Yarışmayı organize eden Avrupa Yayın Birliği (EBU), tüm katılımcı ülkelerin Kasım 2025'te bir araya gelerek, İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilip edilmeyeceğine dair bir oylama yapılacağını duyurdu. Kararın, önümüzdeki yılın yarışmasına yön vereceği belirtiliyor.