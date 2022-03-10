İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ürdün'de

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile İsrail Dışişleri Bakanı Lapid görüşmesinden detaylar AMMAN - Ürdün Kralı 2. Abdullah, resmi temaslar kapsamında Ürdün'ü ziyaret eden İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'i başkent Amman'daki ofisinde kabul etti.

AA / Güncel