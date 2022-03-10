İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ürdün'de - Haberler

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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ürdün'de

AA - Güncel
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Ürdün Kralı 2. Abdullah ile İsrail Dışişleri Bakanı Lapid görüşmesinden detaylar AMMAN - Ürdün Kralı 2. Abdullah, resmi temaslar kapsamında Ürdün'ü ziyaret eden İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'i başkent Amman'daki ofisinde kabul etti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile İsrail Dışişleri Bakanı Lapid görüşmesinden detaylar AMMAN - Ürdün Kralı 2. Abdullah, resmi temaslar kapsamında Ürdün'ü ziyaret eden İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'i başkent Amman'daki ofisinde kabul etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ürdün'de

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Yair Lapid, İsrail, Ürdün, Güncel, Haberler

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