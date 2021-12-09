İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Mısır'da - Haberler
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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Mısır'da

AA - Haberler | Güncel

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in uçaktan inişi Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Nebil Habeşi. tarafından karşılanması İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Nebil Habeşi ile bir araya gelmesi Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail Dışişleri Bakanı...

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in uçaktan inişi

Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Nebil Habeşi. tarafından karşılanması

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Nebil Habeşi ile bir araya gelmesi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'i kabul etmesi

KAHİRE - İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Lapid, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Nebil Habeşi. tarafından karşılandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Mısır'da

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Mısır'da

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Mısır'da

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AA - Son Dakika Haberleri

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