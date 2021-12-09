İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Mısır'da
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in uçaktan inişi Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Nebil Habeşi. tarafından karşılanması İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Nebil Habeşi ile bir araya gelmesi Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail Dışişleri Bakanı...
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in uçaktan inişi
Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Nebil Habeşi. tarafından karşılanması
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Nebil Habeşi ile bir araya gelmesi
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'i kabul etmesi
KAHİRE - İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Lapid, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Nebil Habeşi. tarafından karşılandı.