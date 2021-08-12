İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Fas ile karşılıklı büyükelçilik açma konusunda anlaştıklarını duyurdu (2)
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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Fas ile karşılıklı büyükelçilik açma konusunda anlaştıklarını duyurdu (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Fas'a resmi ziyaret gerçekleştiren İsrail Dışişleri Bakanı Yair Laid, iki ülkenin karşılıklı büyükelçilik açma konusunda anlaştığını açıkladı.

Fas'a resmi ziyaret gerçekleştiren İsrail Dışişleri Bakanı Yair Laid, iki ülkenin karşılıklı büyükelçilik açma konusunda anlaştığını açıkladı.

Lapid, resmi temaslarını tamamlamasının ardından Kazablanka kentinde düzenlediği basın toplantısında iki ülke ilişkilerinin gelişimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile karşılıklı diplomatik temsil düzeyinin artırılması noktasında anlaşmaya vardıklarını aktaran Lapid, konuyla ilgili somut adımların yakında atılacağını ve elçiliklerin 2 ay içinde açılmasının beklendiğini söyledi.

Fas Kralı 6. Muhammed ve Dışişleri Bakanı Burita'ya teşekkürlerini sunan Lapid, iki ülke ilişkilerinin diplomatik, ekonomik ve kültürel alanda daha yüksek seviyeye çıkacağını dile getirdi.

Lapid, iki ülke arasında imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından ilk resmi ziyareti kapsamında geldiği Fas'ta bugün İsrail'in iletişim ofisini açmıştı.

İsrail ile Fas'tan normalleşme adımı

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesinin ardından 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı.

Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Lapid, Tel Aviv ile Rabat yönetimi arasında varılan ilişkileri normalleştirme kararının ardından Fas'ı ziyaret eden ilk İsrailli Bakan oldu.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Fas ile karşılıklı büyükelçilik açma konusunda anlaştıklarını duyurdu (2)
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Fas ile karşılıklı büyükelçilik açma konusunda anlaştıklarını duyurdu (2)
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Fas ile karşılıklı büyükelçilik açma konusunda anlaştıklarını duyurdu (2)
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Fas ile karşılıklı büyükelçilik açma konusunda anlaştıklarını duyurdu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Fas ile karşılıklı büyükelçilik açma konusunda anlaştıklarını duyurdu (2) - Haberler
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