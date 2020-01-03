: İsrail'den doğal gaz ithalatı Ürdün'de protesto edildi

03.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:33

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İsrail'in Akdeniz'deki doğal gaz sahalarından Ürdün'e gaz akışının başlamasının protesto edilmesi

Gösteriye katılan Ürdünlülerin bayraklar ve pankartlar taşıyarak sloganlar atması

Göstericilerin El-Hüseyni Camisi önünden En-Nahıl Meydanı'na kadar yürümesi

İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile'nin açıklamaları Ürdünlüler, İsrail'in Akdeniz'deki doğal gaz sahalarından Ürdün'e gaz akışının başlamasını protesto etti.

Ürdün'deki farklı grupların çağrısıyla düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Göstericiler, El-Hüseyni Camisi önünden En-Nahıl Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe, İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile, El-Islah Koalisyonu Başkanı Abdullah Akayile, Milletvekili Suud Ebu Mahfuz, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) eski yöneticilerinden Salim el-Felahat'ın yanı sıra çok sayıda Ürdünlü katıldı.

Eylemciler, İsrail-Ürdün arasındaki doğal gaz anlaşmasını eleştiren pankartlar taşıdı, sloganlar attı.

Akayile, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ömer Rezzaz başkanlığındaki hükümetten güvenoyunun çekilmesi yönünde meclise sunulan önergeye işaret ederek, söz konusu önergenin halen mecliste olduğunu, İsrail ile yapılan doğal gaz anlaşmasının feshedilmemesi halinde önergenin aktif hale getirileceğini söyledi.

Kaynak: AA

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