İsrail'deki seçimleri Netanyahu'nun partisi seçimleri önde tamamladı
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İsrail'deki seçimleri Netanyahu'nun partisi seçimleri önde tamamladı

23.03.2021 23:18 | Son Güncelleme: 24.03.2021 00:04

İki yıl içinde dördüncü kez sandık başına giden İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud, 33 milletvekili çıkararak seçimleri önde tamamladı.

İsrail televizyonlarında yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, 33 milletvekili çıkararak seçimde birinci oldu.

Kanal13'e göre, İsrail'de son iki yıl içinde yapılan dördüncü erken genel seçimde Likud'a destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok 54 sandalyeye ulaştı.

Netanyahu'ya destek verme ihtimali olan Naftali Bennett liderliğindeki Yamina partisi ise 7 milletvekiliyle mecliste temsil edilme hakkı kazandı. Buna göre, Netanyahu'nun 120 sandalyeli İsrail meclisinde 61 sandalyeye ulaşarak hükümeti kurabilmesi için Yamina'nın desteğini alması gerekiyor.

YAMİNE KİLİT PARTİ KONUMUNDA

İsrail'in Kanal12 televizyonunun yayınladığı sandık çıkış anketine göre ise Likud Partisi 31 milletvekili çıkarıyor. Koalisyon hükümetini kurması için Netanyahu'ya destek vermesi beklenen sağ blok ise 53 sandalyede kaldı. Bu sonuçlara göre, koalisyon görüşmelerinde kilit rol oynaması beklenen Yamina Partisi meclise 8 milletvekili gönderdi.

Kanal12'nin sandık çıkış anketine göre de Yamina'nın destek vermesi halinde Netanyahu hükümeti kurmak için 61 milletvekili sayısına ulaşıyor.

NETANYAHU'NUN RAKİBİ İKİNCİ OLDU

Kanal13'ün sandık çıkış anketine göre, Netanyahu'nun rakibi Yair Lapid liderliğindeki Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi 16 sandalye çıkararak ikinci parti oldu.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin partilerinin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku ise oy kaybederek 8 milletvekiline düştü. Ortak Arap Listesi Bloku'ndan ayrılarak seçime tek başına giren Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi (RAM) yüzde 3,25 olan seçim barajını aşamadı.

Kanal12'nin sandık çıkış anketine göre ise Yeş Atid 18, Ortak Arap Listesi Bloku 9 milletvekili kazandı. Mansur Abbas'ın partisi ise seçim barajını geçemedi.

İsrail Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin olmayan sonuçları yarın açıklaması bekleniyor.

İsrail'deki seçimleri Netanyahu'nun partisi seçimleri önde tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (1)
SERDAR: Netanyahu katil Allah senin belani verecek katil herif
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