İsrail'de, Netenyahu'yu dışarıda bırakacak koalisyon hükümeti kurma çalışmaları hızlandı
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Avigdor Liberman, Hükümet, İsrail, Dünya

İsrail'de, Netenyahu'yu dışarıda bırakacak koalisyon hükümeti kurma çalışmaları hızlandı

İsrail’de, Netenyahu’yu dışarıda bırakacak koalisyon hükümeti kurma çalışmaları hızlandı

08.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:01
İsrail'de, Netenyahu'yu dışarıda bırakacak koalisyon hükümeti kurma çalışmaları hızlandı

İsrail'de seçimlerin adından hükümet kurma çalışmaları sürerken, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın 'İsrail Evimiz Partisi', Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile laiklik konusunda önerilen koşulların yerine getirilmesi koşuluyla işbirliğine gidebileceğini açıkladı.


Mavi-Beyaz İttifakı Lideri Benny Gantz ise önerilen koşulları kabul ettiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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