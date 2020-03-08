İsrail'de, Netenyahu'yu dışarıda bırakacak koalisyon hükümeti kurma çalışmaları hızlandı
İsrail’de, Netenyahu’yu dışarıda bırakacak koalisyon hükümeti kurma çalışmaları hızlandı
08.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:01
İsrail'de seçimlerin adından hükümet kurma çalışmaları sürerken, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın 'İsrail Evimiz Partisi', Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile laiklik konusunda önerilen koşulların yerine getirilmesi koşuluyla işbirliğine gidebileceğini açıkladı.
Mavi-Beyaz İttifakı Lideri Benny Gantz ise önerilen koşulları kabul ettiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com