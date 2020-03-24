İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Sağlık, Dünya, Güncel

İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti

Koronavirüsün yayıldığı ilk aylarda hastalık görülmediği için komplo teorilerine konu olan ve hastalığı bilerek çıkardığı söylenen ülkelerden olan İsrail'de 4 gün arayla koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti.

24.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:48
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti

İsrail'de 67 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti. Hastalığın yayıldığı ilk zamanlarda İsrail'de vaka görülmemesi nedeniyle hastalığı ABD ve İsrail'in yaydığına yönelik komplo teorileri ortaya atılmıştı. Ülkede ilk ölüm ise 20 Mart'ta gerçekleşti.

BAŞKA BİR RAHATSIZLIK NEDENİYLE BAŞVURDU

Başkent Tel Aviv yakınlarındaki Holon kentinde bulunan Wolfson Tıp Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kimliği belirtilmeyen 67 yaşındaki bir kadın hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, başka bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvuran söz konusu kadının yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 taşıdığının tespit ediliği ve durumunun kötüleşmesinin ardından yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'de böylece koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm kaydedilmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

Batı Kudüs'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmişti.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede tespit edilen koornavirüs vaka sayısı ise 1656'ya ulaştı.

İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

İsrail'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haber
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
Koronavirüs salgını dünyaca ünlü sanatçıyı da hayattan kopardı Haber
Koronavirüs salgını dünyaca ünlü sanatçıyı da hayattan kopardı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor Haber
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi Haber
Koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı daha yaşamını yitirdi
Vaka sayısının 676'ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti Haber
Vaka sayısının 676'ya ulaştığı ülkede ilk ölüm gerçekleşti
Güney Kore virüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor Haber
Güney Kore virüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
'Ciğerlerimde cam var' diyerek feryat eden koronalı hastadan haber var
'Ciğerlerimde cam var' diyerek feryat eden koronalı hastadan haber var
Virüsün kaynağı olan pazarla ilgili korkutan uyarı: Daha kötüsü gelecek
Virüsün kaynağı olan pazarla ilgili korkutan uyarı: Daha kötüsü gelecek
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı
Sağlık çalışanının bu paylaşımı sosyal medyada kampanya başlattı
Sağlık çalışanının bu paylaşımı sosyal medyada kampanya başlattı
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! '1 numaralı hasta' iyileşti
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı
Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı
İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı
İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
Görüntüler yürek parçaladı! Hastalar acı içinde böyle yardım bekledi
Görüntüler yürek parçaladı! Hastalar acı içinde böyle yardım bekledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Fahrettin Koca Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin James Bond Seda Akgül Muhterem Nur Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Nihat Özdemir Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 19:07:10. #1.14#
title