İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Koronavirüsün yayıldığı ilk aylarda hastalık görülmediği için komplo teorilerine konu olan ve hastalığı bilerek çıkardığı söylenen ülkelerden olan İsrail'de 4 gün arayla koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti.

İsrail'de 67 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti. Hastalığın yayıldığı ilk zamanlarda İsrail'de vaka görülmemesi nedeniyle hastalığı ABD ve İsrail'in yaydığına yönelik komplo teorileri ortaya atılmıştı. Ülkede ilk ölüm ise 20 Mart'ta gerçekleşti. BAŞKA BİR RAHATSIZLIK NEDENİYLE BAŞVURDU Başkent Tel Aviv yakınlarındaki Holon kentinde bulunan Wolfson Tıp Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kimliği belirtilmeyen 67 yaşındaki bir kadın hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, başka bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvuran söz konusu kadının yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 taşıdığının tespit ediliği ve durumunun kötüleşmesinin ardından yaşamını yitirdiği ifade edildi. İsrail'de böylece koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm kaydedilmiş oldu.